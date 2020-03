Cristiano Ronaldo : Ce nouveau bolide à 9M€ bientôt dans son garage

Non, Cristiano Ronaldo n’est pas le propriétaire de l’unique exemplaire de La voiture noire, produit par Bugatti. Il s’était dit à l’époque, que l’attaquant de la Juventus l’avait pour lui, ce joyaux estimé à 11 millions d’euros. Pour une bonne raison en ce qui concerne le Portugais : de client premium du mythique constructeur alsacien, il en est devenu un ambassadeur, voilà quelques années.

Cristiano Ronaldo devrait recevoir la dernière Bugatti

Aussi, quand sort un nouveau modèle, son nom refait surface. Là justement, pour accompagner l’arrivée sur le marché de la dernière Centodieci. Le site Thesupercarblog (confirmé par le puissant média allemand Bild), est allé aux renseignements auprès de la marque et confirmation a été donnée, que le quintuple Ballon d’or a commandé sa version de l’engin. C’est une réédition du modèle EB110 (EB pour Ettore Bugatti), dans les années 90. La Centodieci est plus légère mais surtout plus puissante, avec un moteur W16 de 8,0 litres qui développe 1 600 chevaux !

Une bête de course en 10 exemplaires et à 9 M€

Cette Bugatti avale le 0 à 100 km/h en 2,4 petites secondes et taquine les 380 km/h en vitesse de pointe. Ces performances hallucinantes se rapprochent de celles d’une Formule 1. Il faut des mains expertes pour l’apprivoiser, mais Cristiano Ronaldo a déjà éprouvé précédemment les plus anciens modèles Veyron et Chiron de Bugatti. Cette Centodieci est plus animale mais aussi plus chère. Elle ne devrait être produite qu’à 10 exemplaires, dont un pour le champion portugais. Elle est vendue 9 millions d’euros.