Cristiano Ronaldo et les montres, focus sur sa collection à plusieurs millions d’euros

On parle souvent, et nous notamment à Sportune, des voitures de Cristiano Ronaldo car de l’aveux même du joueur, il a une collection assez impressionnante. On sait moins qu’en matière de montres de luxe, le Portugais est fourni et il possède des pièces souvent plus chères que ses autos. A plus ou moins le million d’euros estimés. Encore très récemment, pour le lancement officiel de son nouveau parfum « CR7 play it cool ».

Un million d’euros plus ou moins le modèle Breguet porté pour la sortie de son parfum

L’attaquant de la Juventus Turin s’est présenté à la presse, avec à son poignet un modèle Breguet à double tourbillon. Cette montre incorpore plus d’une centaine de diamants en baguettes, sur le cadran et le bracelet. Elle est donnée proche du million d’euros, mais c’est d’abord une pièce unique à la valeur difficilement estimable.

Des montres serties de diamants et d’émeraudes pour se rendre à Monaco, au GP ou au tirage

D’autres le sont également. A Monaco, à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 cette année, CR7 est passé adresser un bonjour au pilote anglais, Lewis Hamltion. Il portait ce jour-là une toquante signée de Franck Muller, version Cintrée Curvex Tourbillon Sertissage. C’est 150 de moins environ, tous en baguettes, sur le modèle Jacob & co à six horloges, qui n’existe qu’à 6 unités. Il en a une autre du même diamantaire, avec des émeraudes qu’il portait en conférence de presse, au jour pour la Juventus son club, d’affronter Manchester United son ancienne écurie, en Ligue des champions.

L’attaquant de la Juventus Turin a des modèles qui sont parfois uniques

Sinon, et toujours à Monaco dans le cadre de la cérémonie du tirage au sort de cette Ligue des champions 2019-20, Ronaldo a partagé l’affiche avec Lionel Messi, en grande discussion avec son rival argentin. Et sur toutes les images qui ont circulé dans le monde, est visible la montre Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis, « customisée » de diamants et autres pierre précieuses qui la rendent encore plus unique et chère qu’elle ne l’est de base. Comme les autres précédemment cités, elle approcherait les 1,5 millions d’euros.

La collection des montres de Cristiano Ronaldo dépasserait les 8 millions d’euros

Enfin, et c’est peut-être la plus chère que le footballeur ait porté publiquement, la Planetarium Tourbillon Tri-axial vue à son poignet, à la soirée « Quinas de Ouro » récompensant le meilleur joueur portugais. Cette version mélange de haute technologie et de matériaux ultra-précieux vaudrait près de 2,5 millions d’euros.