Croatie – France 2022 en direct live streaming

Didier Deschamps sera de retour sur le banc de la France, pour affronter la Croatie, ce lundi soir.

Surpris à la maison pour leur entrée en matière, en Ligue des Nations, les Bleus sont déjà au pied du mur, à l’heure d’entamer la deuxième opposition. Le pays au damier est dans une situation identique, après s’être incliné contre l’Autriche. L’obligation de gagner est mutuelle, ça renforce l’enjeu de Croatie – France 2022 en direct live streaming, à voir ce lundi soir sur M6 ; plateforme web et chaîne télé.

Tenants du titre du nouveau format de l’UEFA, les joueurs de Didier Deschamps ont raté leur retour dans la compétition. A propos du sélectionneur, absent face au Danemark pour se tenir au chevet de sa famille, après le décès de son papa, il sera ce lundi soir de retour sur le banc. Avec la responsabilité de remettre son collectif sur les bons rails, dans cette année charnière, avec la Coupe du monde au Qatar, cet hiver.

Plusieurs changements attendus dans le camp des Bleus de Deschamps

Pour l’occasion, le technicien tricolore devrait procéder à plusieurs changements, dont un particulièrement notable qui concerne le remplacement dans les buts, du capitaine Hugo Llloris, par le récent champion d’Italie, le plus jeunes Mike Maignan. Le systèmle tout entier devrait aussi évoluer, d’un 3-4-3 mis en place contre le Danemark, au retour à une défense plus à plat, à quatre, avec Pavard et Digne sur les côtés, soutenus par Saliba et Kimpembe, dans l’axe. Côté croate, le capitaine et ex-Ballon d’or, Luka Modric fera son retour dans l’entre-jeu.

Sur M6, dès 20h45, l’opposition Croatie – France 2022 en direct live streaming et TV