Cyclotourisme : et si vous vous aventuriez sur les routes ?

Le vélo a le vent en poupe.

Beaucoup de personnes adorent pratiquer le vélo pour se défouler et garder la forme. Pendant que les sportifs professionnels pratiquent cette activité pour préparer des compétitions, certaines personnes utilisent ce moyen simplement pour se déplacer en ville. Dans le même temps, d’autres utilisent le vélo pour changer d’air et découvrir le monde. Cette pratique appelée cyclotourisme est assez répandue. Plus de détails à propos dans cet article.

Quel vélo pour faire du cyclotourisme ?

Le choix du vélo est important pour la pratique du cyclotourisme et ce choix doit être fait avec soin. En effet, si presque toutes les montures sont propices pour partir en voyage, le plus important est d’arriver à destination en trouvant le vélo adapté à sa pratique et à ses envies. Si vous optez pour un vélo à assistance électrique, vos efforts physiques seront réduits. Il vous suffira alors de le recharger tous les soirs lors de votre périple.

Le vélo idéal pour le cyclotourisme doit disposer de sacoches latérales pour garder le ravitaillement. Il doit également être en mesure de transporter tout le matériel indispensable à son voyage. Que vous voyagiez seul ou dans un groupe, quels que soient les colis à transporter ou la distance à parcours, vous trouverez assez facilement un vélo à assistance électrique qui conviendra à vos besoins.

Les précautions à prendre pour faire du cyclotourisme

Afin de profiter de cyclotourisme, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas de compétition sportive pour essayer de dépasser ses propres limites. Le mot d’ordre est de se faire plaisir à travers un voyage ludique avec le vélo. L’accent doit alors être mis sur la sécurité avec le port obligatoire de casque et les gants de protection.

De même, on ne se lève pas un beau matin pour prendre la route sans avoir préalablement bien défini son itinéraire. Tout doit être planifié pour le bon déroulement du voyage. Ainsi, la distance à parcourir, les difficultés à chaque étape, le nombre de jours ainsi que les lieux d’intérêt sont connus à l’avance.

Pour le cyclotourisme avec un vélo à assistance électrique, les reliefs avec dénivelés influent sur les efforts à fournir. En fonction de votre forme physique, la distance à parcourir par jour peut être plus ou moins importante. Au-delà de certaines vitesses et de certaines distances, l’assistance électrique ne fonctionnera plus. Cela justifie pleinement les précautions à prendre à l’avance en ce qui concerne l’autonomie de votre vélo.

Par ailleurs, le guidon et la selle de votre véhicule de tourisme doivent être bien réglés pour permettre une répartition idéale du poids du cycliste sur le vélo. Cela permet d’éviter les maux de dos.

Comment s’orienter convenablement ?

Le cyclotourisme est idéal pour faire des randonnées à la découverte des richesses de son milieu de vie. Il en est de même pour le tourisme à travers de nouvelles régions ou de nouveaux pays. Il est facile de se repérer en ayant recours à des guides papiers détaillés sur les grands itinéraires vélos. Ce faisant, vous vous familiarisez avec l’itinéraire le mieux adapté à votre périple. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur les sites à visiter ainsi que sur les lieux d’hébergement.

Les grands itinéraires de cyclotourisme sont également détaillés sur des sites web dédiés à cette activité. Au besoin, vous aurez des informations complémentaires afin que votre parcours soit une totale réussite. Vous pouvez également avoir accès aux ressources GPS pour des cartographies très détaillées des milieux que vous traversez.