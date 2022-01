Alpine F1 change d’équipementier pour Kappa et K-Way

Les marques Kappa et K-Way deviennent partenaires techniques de l’écurie Alpine F1 Team.

Au revoir le Coq Sportif, bonjour Kappa et K-Way. Alpine F1 Team a annoncé, ce vendredi 14 janvier, dans un communiqué, son nouveau partenariat avec les deux marques, propriétés du groupe italien BasicNet. La collaboration, « pour les saisons à venir » (dixit le communiqué), concerne également la team Alpine Esport ainsi que l’Alpine Academy, où les plus jeunes pilotes de l’écurie sont formés.

Kappa et K-Way, partenaires officiels d’Alpine F1

La célèbre marque de sportswear italienne équipera les pilotes mais également toutes les équipes techniques et opérationnelles sur la partie “hors piste”. Kappa développera différentes collections textiles pour le “team kit” mais aussi tous les produits et accessoires à destination des fans. De son côté, la marque française devient partenaire officiel Lifestyle et habillera les équipes lors des déplacements.

Performance et style, deux points focaux de la collaboration

« Nous sommes ravis d’accueillir Kappa en tant que fournisseur officiel de vêtements pour nos équipes de piste et d’usine ainsi que nos pilotes, affirme Laurent Rosso, PDG d’Alpine, dans un communiqué. Kappa a toujours eu une longueur d’avance sur le marché en matière de design et de technologie. Nous sommes également heureux de pouvoir collaborer avec K-Way, une marque emblématique et élégante qui reflète les valeurs intégrales d’Alpine. Nous sommes impatients de collaborer au cours des prochaines années.» Une collaboration que l’on retrouvera dès les essais hivernaux, à Barcelone, en mi-février.