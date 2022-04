Business Book GP : Le guide des équipes de la saison 2022 de F1

Avant de vivre le premier GP de la saison 2022 de F1, voilà le détail des écuries, de notre partenaire, Business Book GP.

Si l’année 2022 est déjà animée par la suppression du GP de Russie et le limogeage de Nikita Mazepin, désormais ex-pilote Haas F1 Team, la saison qui a débuté est surtout un marqueur technologique, avec de nouvelles monoplaces et des designs assez différents.

Peu de changements visibles, les effectifs pilotes sont restés stables et l’heure est au renouvellement de contrats. Cela a été le cas de Max Verstappen, le champion du monde en titre, Lando Norris, Esteban Ocon ou le plus récent, Carlos Sainz. La principale nouveauté est le transfert de Valteri Bottas qui quitte Mercedes, pour Alfa Roméo, en remplacement de Kimi Raikkonen, parti à la retraite. A l’inverse, Bottas a cédé sa place à George Russell, en provenance de Williams. Enfin côté pilotes, il y a des retours, comme Alex Albon chez Williams et Kevin Magnussen chez Haas.

L’observation la plus importante concerne les budgets des équipes en 2022. Après une saison relativement modeste, sorte de répétition sur l’avenir, les prochaines courses vont entrevoir les effets d’un budget plafond qui baisse encore de 5 millions et des restrictions sur le développement moteur dès 2023. L’occasion pour notre partenaire Business Book GP de nous faire un point sur les équipes.

Sponsors, pilotes et valorisations : la fiche individuelle des écuries de la saison F1 2022

