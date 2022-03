F1 : 1,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires 2021

Avec un chiffre d’affaire supérieur au prévisionnel, la Formule 1 s’engaillardi. Et les écuries également.

Retour à la normale pour les finances de la Formule 1. Liberty Mediaş a délivré ses résultats pour l’année 2021 et ils sont supérieurs de plus de 10% à ceux de 2019. Avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros (2,1 milliards de dollars), la Formule 1 retrouve son projet de croissance. Après une année 2020 perturbée par la crise Covid-19, à 1,1 milliards d’euros, cassant la croissance. 2021 est désormais supérieur à 2019 qui avait établi son chiffre d’affaires à 1,8 milliards d’euros. La hausse de ces chiffres ont été obtenu grâce à plusieurs facteurs précis.

Entre vrai calendrier et annulation

Le premier est le nombre de course réalisées d’une part et les annulations de Grand Prix (comme le Vietnam qui aurait déboursé 40 millions d’euros pour l’annulation de deux saisons), d’autre part. En bref, si 21 courses ont déboursé leur licence, entre 10 et 70 millions d’euros selon notre partenaire du Business Book GP, c’est en réalité près de 25 qui ont finalement été payés, en comptant les annulations.

Les autres points concernent le sponsoring avec l’arrivée de Cryto.com pour 20 millions d’euros par an et le développement des nouveaux services TV sur plate-forme.

Plus d’argents pour les équipes

Cette hausse du chiffre d’affaires va accompagner une hausse de revenus pour les équipes F1. Ces dernières (hors primes) s’étaient répartie en 2019, un total de près de 904 millions d’euros. En 2020 sous la Covid cette valeur est tombée à 636 millions d’euros. Enfin, au cours de l’année civile 2021, les équipes de Formule 1 ont reçu une part de l’équivalent de 955 millions d’euros. Une hausse de 40% qui permettra à la plus petite équipe de passer de 42 millions d’euros, à 59 millions d’euros de revenus en 2022.