F1 2022 : La fiche business de l’écurie Williams Racing

L’écurie Williams Racing et ses partenaires commerciaux.

De la stabilité dans le team Williams Racing, avec un même duo de pilotes maintenu en place. Nicholas Latifi et Alex Albon vont chercher à hisser l’écurie britannique, à mieux que la huitième place du mondial des constructeurs. Ce qu’il faut savoir côté business, de la saison 2022 de Williams, est compilé ci-dessous, en partenariat avec Business Book GP.

Fiche business de l’écurie Williams Racing

La saison 2021 : huitième du championnat constructeur

Pilotes 2022: Nicholas Latifi et Alex Albon

Propriétaire : Dorilton Capital

Valeur estimée de l’écurie : 200 millions d’euros

Partenaire titre 2022 : Pas de partenaire principal pour 2022 chez Williams, l’objectif est de mettre en avant la marque « Williams » et développer la nouvelle approche marketing

Partenaires clés 2022 : Sofina, Lavazza, Duracell, Acronis, Dorilton Ventures, Versa, Financial Times , Honibe, Ponos, Symantec, Bremont

Fournisseurs 2022 : Umbro, PPG, Thales, OMP, Zeiss, KX, Dtex, B&R, Precision Hydratation, Crew Clothing, Nexa3D, MEI, Life Fitness, SIA