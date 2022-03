F1 2022 : Les 20 pilotes cumulent 190 millions d’euros en salaires

Jamais les 20 pilotes du championnat du monde de F1, n’avaient cumulé autant en salaires.

La victoire de Charles Leclerc, accompagnée d’un doublé de Ferrari lors du Grand Prix de Bahreïn, théâtre de la première course de la saison 2022, marque le début d’un formidable scénario pour les prochains mois. Les 20 pilotes de Formule 1 actuellement sur la grille de départ, cumulent un total de revenus jamais vu, lors de ses 12 dernières années. Notre partenaire, le Business Book GP, sort aujourd’hui son Driver Business Report (exclusivement en anglais), portant le focus sur les salaires des pilotes F1 cette saison.

Le chiffre est incroyable : 190,35 millions d’euros de salaire cumulés en 2022, par les pilotes engagés en championnat du monde F1. Soit 16% de plus que l’année précédente et jusqu’à plus de 55 millions de plus, qu’il y a dix ans, lors de l’exercice 2012. Un record. A l’occasion de la reprise de l’économie F1 par Liberty Media en 2016, le cumul des salaires étaient déjà exceptionnellement haut, s’établissant à 166 millions d’euros ; signe un élan de croissance. Chaque saison, l’augmentation est sensible, mais pour 2022, la progression est significative.

Objectif 200 millions de salaires cumulés pour les pilotes de F1

En même temps que les équipes gagnent en valeur, grâce au budget plafond. Pour exemple, une équipe comme Mercedes, est passée en 2017 d’une valeur de 170 millions d’euros à 750 millions d’euros, en 2022. Tout comme Sauber/Alfa Romeo qui avait été racheté en 2016 par le fond d’investissement suisse, Longbow Capital pour 80 millions d’euros et qui évalue à 300 millions d’euros, son équipe aujourd’hui. L’objectif est d’augmenter les salaires des pilotes et de professionnaliser l’ensemble. Avec l’ambition d’atteindre les 200 millions d’euros pour 20 pilotes, en ligne de mire. Soit une moyenne de 10 millions d’euros par pilote.

Les évolutions des contrats nouvellement signé par Max Verstappen, Lando Norris, et les discussions entre Carlos Sainz et Ferrari ou une prolongation de contrat de Charles Leclerc avec cette même Scuderia vont permettre d’atteindre l’objectif symbolique.

Hamilton, Verstappen et Alonso etc… Au sommet de la hiérarchie en 2022

Le Business Book GP 2022 dans son édition PDF Driver Business Report, explique que la moyenne des salaires pour cette saison est de 9,5 millions d’euros, pour équivalence de huit pilotes (sans primes), à savoir : Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jr.

Pour découvrir la liste complète, nous vous invitons à vous procurer le rapport en cliquant ici.