F1 : Hamilton a vendu 50M$ son appartement new yorkais, sans jamais y avoir séjourné

Lewis Hamilton quitte Tabica et son appartement, mais pas New York, car il en a un autre, non loin.

Un appartement immense, sur trois étages, dans une ancienne usine de reliure de livres du XIXe siècle, située dans le quartier de Tabica, à New York. C’est, ou plutôt c’était, celui du champion du monde de F1, Lewis Hamilton, qui vient de s’en séparer, selon une information du New York Post. Le journal explique ignorer l’identité de l’acheteur, mais des documents supposent que cela pourrait être Jeff Bezos ou Bill Gates.

Lewis Hamilton a enfin vendu son appartement. Mais moins cher qu’espéré

La vente s’élèverait à 50 millions de dollars. C’est moins qu’espéré au départ, en 2019 (57 M$), mais plus que les 43,9 M$ payés par Lewis Hamilton, en 2017, pour son acquisition. L’appartement est d’une surface supérieure à 800 mètres carrés et a, en plus, 315 m2 en extérieur privatif. Les étages sont desservis par un ascenseur ou des escaliers, selon la forme de l’instant.

Le champion du monde de F1 a un autre penthouse dans ce coin de New York

Il faut compter 18 360 dollars mensuels, de charges collectives pour la résidence, car elle possède notamment un toit emménagé de 460 mètres carrés, avec une piscine et une salle de sport. Le comble de cette histoire que rapporte le New York Post est que le pilote anglais n’aura jamais séjourné dans l’appartement, jusqu’à sa vente désormais actée. Il est le propriétaire d’un autre penthouse non loin, dans un quartier fréquenté d’autres célébrités ; le NY Post citant le mannequin brésilien, Gisele Bündchen.