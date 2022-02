F1 : L’écurie Alpine devient BWT Alpine F1 Team

Nouveau nom et couleurs pour l’écurie F1, Alpine.

Du rose sur le bleu saillant de l’écurie Alpine. A compter de cette saison 2022, celui du groupe autrichien BWT (pour Best Water Technology) se glissera sur les monoplaces d’Esteban Ocon et de Fernando Alonso, comme marqueur du partenariat officialisé ce vendredi ; BWT devenant un sponsor titre du team français.

BWT nouveau naming de l’écurie Alpine F1

A compter d’aujourd’hui, l’équipe va porter le nom de BWT Alpine F1 Team. Le partenariat noué avec le spécialiste des systèmes de traitement de l’eau, est signé « à long terme ». Le rose iconique de la marque répond à sa volonté de « changer le monde ». BWT était précédemment le naming de l’écurie Racing Point, aux monoplaces, à l’époque totalement rose. Ce ne sera pas ici le cas avec Alpine, qui conservera du bleu qui la représente. Vivement la prochaine livrée, pour voir comment se complète l’ensemble.

Du rose de la marque autrichienne sur le bleu de l’écurie française

« Nous sommes ravis d’annoncer que BWT sera le partenaire titre d’Alpine F1 Team pour les prochaines années. Les programmes de développement durable d’Alpine et de BWT sont entièrement alignés sur l’élimination des plastiques à usage unique et nous sommes heureux d’unir nos forces pour convaincre de nombreuses personnes dans le monde, nos employés, nos partenaires, nos clients et nos fans de réduire les déchets plastiques. En parallèle, nous utiliserons l’immense plate-forme mondiale fournie par la F1 pour soutenir BWT dans sa lutte contre la distribution inéquitable d’eau potable propre, sûre et saine », explique Cédric Journel, le vice-président ventes et marketing Alpine, par communiqué.

Avec son nouveau sponsor, l’équipe du Français Ocon et de l’Espagnol Alonso, espère franchir un cap sportif pour jouer les premiers rôles sur la piste.