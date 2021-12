F1 : Mercedes renonce à son sponsor controversé à 4,7 M€ par an

Face à la polémique grandissante, Toto Wolff et Mercedes ont décidé de renoncer au partenariat commercial, avec Kingspan, en accord avec cette dernière marque.

Malgré les missives réciproques, disant comprendre l’émoi général, la décision ne passait pas. A ce point même que, selon le Daily Mail, ce mercredi, l’écurie Mercedes, championne du monde de F1, a finalement choisi de renoncer au sponsoring de Kingspan, une société dans l’isolation de bâtiments, citée dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de la tour Grenfell, à l’origine de la mort de 72 personnes, à Londres, en juin 2017.

Kingspan n’aura disputé qu’un seul GP visible sur une Mercedes

« Kingspan a expliqué n’avoir joué aucun rôle, dans le design ou la construction du revêtement utilisé sur la Tour Grenfell, a écrit le patron de l’écurie automobile, Toto Wolff, pour tenter de calmer la vindicte, poussée par l’association Grenfell United. Seul un faible pourcentage de leur produit a été utilisé, pour remplacer un système qui n’était pas conforme avec les règles en vigueur dans le bâtiment, et ce sans que la société soit au courant », poursuit l’Autrichien.

A letter from Toto Wolff to Grenfell United. pic.twitter.com/OcczmEP4yA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 3, 2021

L’écurie de F1 renonce à un partenariat estimé à 4,7 M€/an

Dimanche dernier, au Grand Prix d’Arabie Saoudite, Kingspan a posé pour la première fois (et la dernière, donc), son logo sur les monoplaces Mercedes W12, d’Hamilton et de Bottas, mais la colère n’est pas retombée. « Après plusieurs jours de pourparlers », entre Mercedes, Grenfell United et le gouvernement, l’écurie de Formule 1 a finalement fait le choix, en accord avec Kingspan, de renoncer à donner de la visibilité à son désormais ex-partenaire, à l’occasion de la dernière manche de la saison 2021, à Abu Dhabi. Selon la presse anglaise, ce sponsoring devait rapporter 4,7 millions d’euros par an, à Mercedes.