F1 – Salaire, contrat, les détails de la prolongation de Norris chez McLaren

Lando N

Lando Norris, a prolongé son contrat avec McLaren et continuera l’aventure aux côtés de Daniel Ricciardo. Une annonce avant le GP de Monaco surprise, car si le pilote anglais étant en fin de contrat, les discussions pour l’avenir avaient juste débuté il y a 6 semaines. Lors d’un diner avec le patron de McLaren Racing, Zak Brown, Lando Norris ne savait pas comment aborder son avenir. La proposition est arrivée et le jeune pilote de 21 ans n’a pas hésité, pour prolonger pour les trois prochaines années (2 ans fermes et une année en option).

Fidélité, continuité, motivation et esprit d’équipe

Norris a rejoint McLaren en 2017 en tant que pilote junior. Après une saison en tant que pilote d’essai et remplaçant, au cours de laquelle il a participé à la saison de Formule 2, il a été promu comme titulaire en 2019. Depuis ce moment, il a décroché 2 podiums en 42 GP et son début de saison 2021 est flamboyant.

Ses performances sont un véritable moteur dans l’écurie et le résultat d’un apprentissage, parfaitement développé chez McLaren. La loyauté est un facteur important pour Norris, il sait qu’il aura un matériel compétitif et une équipe d’ingénieur et mécaniciens qu’il a appris à connaitre et avec laquelle il a grandi. De plus, McLaren lui a également exposé ses plans pour l’avenir. La prochaine étape étant de viser la victoire. Le dernier succès de McLaren en Formule remonte à 2012 (GP du Brésil, victoire de Jenson Button).

Un salaire à 8M€ en 2022 et une option gagnante pour Lando Norris

Ce nouveau contrat de trois ans, en fait 2022/2023 et 2024 en option, s’accompagne d’une revalorisation de salaire pour le jeune pilote anglais. Selon les bruits de paddock à Monaco, Norris touchera un salaire de 8 millions d’euros en 2022 et pourra viser jusqu’à 12 millions si l’option 2024 est activé. Plus du double de son contrat actuel, selon notre partenaire, le Business Book GP, qui a sorti son édition 2021 il y a quelques semaines.

Un salaire important. Son équipier, Daniel Riccardo touche un fixe de 10 millions d’euros et un système de prime lui permet d’ajouter 5 millions de plus, au minium. Important, donc, et un message envoyé à l’équipe ayant une option long terme sur Lando Norris : Mercedes AMG F1. En effet, lors de la signature pour la fourniture moteur avec le constructeur allemand, McLaren avait accepté d’ajouter dans la corbeille de mariage, une option sur les contrats de Norris, permettant à l’équipe championne du monde d’obtenir ses services sur le long terme. Ainsi, la prolongation de Norris chez McLaren semble un deal gagnant/gagnant pour tout le monde.