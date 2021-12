Hamilton et les voitures, son garage personnel dépasse les 15M€

Quand il n’est pas au volant de sa F1, que conduit Lewis Hamilton ?

Quoi de plus normal, pour un pilote automobile, de surcroît le meilleur de sa discipline, d’éprouver quelques-uns des plus beaux, rares et chers véhicules de notre monde ? Lewis Hamilton ne s’en prive pas, et manifestement, l’Anglais ne boude pas non plus son plaisir, au volant de certaines voitures. En témoignent les clichés qu’il poste parfois sur ses réseaux sociaux, à l’attention de ses millions d’abonnés.

Dans la garage d'Hamilton il y a des Mercedes, dont cette AMG GTR ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 7

Il y a quoi dans le garage d’un champion du monde de FA ?

Lewis Hamilton a forcément des Mercedes dans son garage. Forcément, puisque le constructeur à l’étoile est son employeur, sur la piste. Il en a plusieurs, dont une magnifique AMG GTR, sa « préférée de son employeur », dit-il, « juste après [sa] F1 ». Et, tel que le rapportait notre partenaire Business Book GP, en début d’année, il sera bientôt l’un des 275 heureux propriétaire dans le monde, d’une AMG Project One, estimée proche de 2,5 millions d’euros. Voiture d’exception, dites-vous ? C’est pas faux. Et en plus ça n’est pas la seule qui lui soit associée. Chez Mercedes, il se présente aussi en défenseur du projet EQS, visant à l’électrification des moteurs, par engagement plus personnel.

Heureux propriétaire d’une rare AMG Project One

Il a aussi une Pagani Zonda 760 LH, une version personnalisée à son goût (avec ses initiales et une boîte manuelle, qu’il serait le seul dans le monde à posséder). Elle approche les 2 millions d’euros, à l’achat. A son propos, le champion du monde de Formule 1, dit que c’est le « plus beaux bruit », de toutes les voitures en sa possession, mais c’est aussi, de son propre aveux, « la pire tenue de route ». C’est formulé en connaissance de cause, en 2015, il l’a accidenté à Monaco, à quelques jours de disputer un Grand Prix, au Brésil.

Les voitures de Lewis Hamilton dépassent les 15 M€ en valeur

Au total, les plus beaux bolides de Lewis Hamilton sont estimés à près d’une quinzaine de millions d’euros. Voire plus. L’on peut en effet ajouter à la liste, deux voitures de collection, à des prix qui, parfois, s’envolent sur le marché spécialisé : une Shelby 427 Cobra de 1966 et une Ford Mustang Shelby GT500 de 1967. L’une comme l’autre se négocient à l’échelle supérieure au million d’euros. Dans un registre plus récent, sa Ferrari La Ferrari est un must pour la conduite sportive, qu’il affectionne tant. Ce bijou du constructeur concurrent de Maranello, flirte avec les 350 km/h et dépasse le million à l’achat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Mercedes, Ferrari, Pagani, McLaren… Que des marques premium de l’automobile

Enfin, last but not least, comme le disent nos voisins anglais, cette autre sportive qu’est sa McLaren P1 hybride, à plus du million d’euros. Et ce, sans compter d’autres engins partagé sur la toile : une Mercedes Maybach 6 , une autre Maybach S600, une moto Honda CRF450RX, ou encore un buggy Maverick X3, vendu plus de 200 000 euros. Lewis Hamilton est le pilote le mieux payés dans le monde de la Formule 1 et ce dimanche, s’il est sacré champion du monde, de la saison 2021, il recevra un conséquent bonus de victoire, en la circonstance.