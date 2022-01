Lewis Hamilton, on sait combien il a vendu sa Zonda : une fortune !

Achetée 1,4 millions d’euros, la Zonda de Lewis Hamilton a trouvé un nouveau propriétaire pour plus de sept fois le prix.

Ça rend de suite la séparation moins douloureuse, quand bien même sait-on, que l’argent n’a pas été un moteur dans la décision de Lewis Hamilton de vendre, sur la fin de l’année dernière, sa rare Pagani Zonda violette dont il était l’un des cinq propriétaires dans le monde et le seul de cette version précise. Nous l’évoquions récemment, le champion anglais est entré dans une phase de sa vie plus verte, il a donc choisi de vendre, tour à tour son jet privé et en suivant, sa Pagani.

Dans la garage d'Hamilton il y a des Mercedes, dont cette AMG GTR ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 7

Hamilton ne veut plus de thermique, il a vendu sa Zonda

L’on savait qu’il lui en avait coûté 1,4 millions d’euros, pour l’acheter en 2014. Et que tout le temps qu’il l’a eu en sa possession, il a roulé près de 100 000 kilomètres cumulés. Non sans s’être fait une frayeur à son volant, en 2015, après une sortie de route, à Monaco. Il eu un temps où Lewis Hamilton qualifiait sa Zonda 760 LH de « voiture préférée ». Mais les temps ont changé pour lui qui ne veut plus, a minima que des hybrides, idéalement, des électriques.

Le pilote anglais a fait une excellente affaire sur ce coup

Selon le média Quattroruote, Hamilton l’a vendu pour près de 10 millions d’euros. C’est-à-dire plus de sept fois son prix d’achat. On peut dire que le septuple champion du monde a le sens des affaires et très probablement que l’investisseur britanniques qui l’a acheté l’a aussi fait en référence à l’ancien. propriétaire du bolide. Mais Quattroruote nous apprend que ce n’est même pas un record en la matière pour une Pagani Zonda Cinque à 13 millions d’euros.