Max Verstappen vend sa voiture personnelle sur le net

Il vous en coûtera 33 333 euros, pour vous offrir la voiture personnelle de Max Verstappen, nul autre que le nouveau champion du monde de F1. C’est précis, comme l’opération commerciale orchestrée par le pilote néerlandais, et son sponsor CarNext, car cela fait référence au numéro 33 qui est le sien en course, sur sa monoplace.

C’est aussi généreux de la part du Batave, qui met à la vente sa Honda Type R « Max Verstappen Edition », pour reverser les fonds récoltés, à la fondation Wings for Life que soutient Red Bull, qui vise à lutter contre les lésions de la moelle épinière et de la tétraplégie. « Salut tout le monde, c’est Max », dit Verstappen dans une vidéo de son sponsor CarNext. « CarNext vend ma voiture, l’argent ira à une œuvre caritative. J’ai conduit cette voiture une fois de plus pour vérifier que tout est bien en ordre. Et c’est nickel. »

