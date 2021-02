F1 : Qui veut de l’ancienne Porsche 911 GT2 RS de Verstappen ? A vendre 400 000€

Cette Porsche 911 GT2 RS anciennement à la propriété de Max Verstappen, est à vendre pour moins de 400 000 €.

Pour tous les fans de F1, il est désormais possible d’acheter une voiture ayant appartenu à Max Verstappen. Son ancienne Porsche 911 GT2 RS Clubsport exclusive a été mise en vente par le site GP Elite, un bolide qu’il a piloté sur le circuit de la Formule 1. Le véhicule, a notamment été utilisé, sur le tournage du documentaire consacré au pilote RedBull, « Tout ce qu’il faut ».

400 000 euros, le prix de vente

L’acheteur devra débourser la somme de 399 000 euros pour obtenir la voiture, sachant qu’à son lancement à l’automne 2018, Porsche l’a proposée neuve à 405 000 euros hors taxe. Elle a été produite en seulement 200 exemplaires, dont un est disponible au grand public, à condition d’avoir quelques centaines de milliers d’euros disponibles.

Le véhicule pèse 1 390 kilos

Le véhicule pèse seulement 1 390 kilos, et développe 700 chevaux de puissance, que régule sa boite de vitesse à 7 rapports. Ses caractéristiques sont celle d’une voiture de course, c’est pour cela qu’elle n’a pas été homologuée pour la route. Son volant à la particularité d’être en carbone, et il est possible de passer les rapports directement dessus.