MotoGP 2021 : Tous les salaires des pilotes de la saison 2021 de MotoGP

Le championnat MotoGP 2021 est parfaitement lancée et la lutte fait rage, devant, pour le titre final. Premier de cordée, à presque mi-saison, le Français Fabio Quartararo, qui vise un premier mondial dans sa jeune carrière. En quittant la petite soeur Petronas, pour un moto Yamaha d’usine, « El Diablo » a gagné en performance et se place comme le plus sérieux prétendant à la relève de Joan Mir.

Fabio Quartarao dans la moyenne des salaires du MotoGP 2021. Zarco non loin

Pourtant, sur la grille des salaires, Fabio Quartarao joue plus en retrait, que certains de ses adversaires directs. Selon nos observations à Sportune, il est le septième pilote le mieux payé de la saison MotoGP 2021, avec 2,5 millions de dollars, pour couvrir cet exercice dans le team Yamaha Factory. C’est un peu plus que n’en gagne, l’autre Français engagé chez Pramac Racing : le Cannois, Johann Zarco.

Marc Marquez a le meilleur contrat du plateau des pilotes de la saison

Fabio Quartararo est pile dans la moyenne des salaires des pilotes du plateau mondial, cette année. Marc Marquez, de retour sur les circuits après une saison blanche aux soins, demeurent le pilote à la plus forte rémunération. Il devance le coéquipier espagnol de Quartararo, Maverick Viñales, et Valentino Rossi qui jouit d’une dernière saison contractuelle, avant probablement, la retraite d’un champion immense, cette saison en perte de vitesse.

Pilote Ecurie Salaire en 2021 Marc Marquez Honda 10 M€ Maverick Viñales Yamaha Factory 6,7 M€ Valentino Rossi Petronas Yamaha 5,8 M€ Joan Mir Suzuki 5 M€