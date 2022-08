0M – AC Milan : carton d’audience en Italie sur Sportitalia

Le match amical entre l’OM et l’AC Milan a été largement suivi en Italie.

Comme lors de chaque préparation estivale, l’OM a clôturé sa série de matches amicaux par une rencontre de gala face à un adversaire de prestige. Dimanche, les joueurs d’Igor Tudor affrontaient l’AC Milan, champion d’Italie en titre, dans un Vélodrome à guichets fermés. Un match très suivi de l’autre coté des Alpes, qui a propulsé la chaîne italienne Sportitalia en tête des audiences.

Presque 2 millions de téléspectateurs pour OM – AC Milan en Italie

En France, la rencontre était retransmise en clair ou non, sur plusieurs des chaînes du groupe RMC, qui diffusait l’ensemble des matches amicaux de l’OM. Coté transalpin, c’est Sportitalia qui avait acquis les droits des rencontres de l’AC Milan, pour cet été. Et le groupe dirigée par Michele Criscitiello a plutôt bien fait, car son programme a été vu par presque 2 millions de téléspectateurs cumulés, sur la journée de dimanche, ce qui en fait la chaîne sportive plus regardée en Italie. La rencontre entre le deuxième de Ligue 1 et le vainqueur de Serie A a fait bondir les audiences, avec un pic à 835 495 suiveurs en plein match et une part de marché à hauteur de 3,4%, selon les données de Calcioefinanza.

Un nouveau revers pour l’OM

Dans un Vélodrome qui avait fait le plein, les Marseillais se sont inclinés 2-0. Junior Messias et Olivier Giroud ont inscrit les deux buts milanais en première mi-temps, profitant d’une défense phocéenne à la rue. Avec une victoire, un nul et trois défaites, l’OM achève une pré-saison décevante et devra montrer un tout autre visage lors de la première journée de Ligue 1, ce dimanche face à Reims.