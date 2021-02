FC Nantes : Les 10 recrues les plus chères au CV d’Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré vient de reprendre du service, au chevet du FC Nantes.

Tout juste arrivé au FC Nantes pour remplacer Raymond Domenech, Antoine Kombouaré s’affiche comme une valeur sûre du championnat de France. Il a commencé sa carrière d’entraîneur à Strasbourg en 2003, dix-huit ans plus tard l’ancien joueur du PSG est toujours sur un banc de Ligue 1. Ces dernières années, le natif de Nouméa est embauché afin de maintenir ses équipes, et se contente de transferts à moindre coût.

La folie des grandeurs au PSG

Son expérience la plus marquante restera celle au Paris-Saint-Germain, marquée par un changement de propriétaire et l’arrivée du Qatar dans le football mondial. La saison 2011-12, une nouvelle époque qui a signé les débuts des premiers transferts onéreux, sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi. En tête, la recrue phare du début de projet pharaonique du PSG, Javier Pastore arrivé de Palerme en 2011 contre la somme de 42 millions d’euros.

Neuf joueurs du PSG dans le top 10 d’Antoine Kombouaré

Sans surprise, la grande majorité du classement est composée d’anciens parisiens. Néanmoins, un joueur hors-PSG apparait dans le top 10, Sory Kaba. Arrivé en provenance d’Elche à Dijon contre la somme de quatre millions d’euros au mercato hivernal de 2019, l’attaquant quitte le club six mois plus tard pour rejoindre Midtjylland. Lors de son expérience parisienne, Antoine Kombouaré a aussi recruté le futur champion du monde Blaise Matuidi, qui sera le joueur le plus performant de ce classement ci-dessous…

Les 10 recrues les plus chères au CV d’Antoine Kombouaré

10. Mateja Kezman (Du Fenerbahce au PSG) = 3,70 millions d’euros

9. Salvatore Sirigu (De Palerme au PSG) = 3,90 millions d’euros

8. Sory Kaba (De Elche à Dijon) = 4 millions d’euros

7. Nenê (De Monaco au PSG) = 5 millions d’euros

6. Mohamed Sissoko (De la Juventus au PSG) = 8 millions d’euros

5. Jérémy Menez (De l’AS Roma au PSG) = 8 millions d’euros

4. Blaise Matuidi (De Saint-Etienne au PSG) = 8 millions d’euros

3. Mevlüt Erding (Du FC Sochaux au PSG) = 8,5 millions d’euros

2. Kévin Gameiro (Du FC Lorient au PSG) = 11 millions d’euros

1. Javier Pastore (De Palerme au PSG) = 42 millions d’euros