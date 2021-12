Cristiano Ronaldo, Benzema… Les 10 voitures de footballeurs les plus chères

Un top 10 à plus de 13 M€ et des bolides assez dingues.

Puisqu’ils en ont les moyens, les footballeurs cèdent souvent au plaisir de s’offrir de belles, puissantes, rares ou luxueuses cylindrées. Quand elles ne réunissent pas tout cela, à la fois. Alors forcément, il y a une forme de logique à retrouver certains des mieux payés du ballon rond, ou de ceux qui ont une riche carrière (d’argent et de titres sportifs), dans le top 10 des voitures de footballeurs les plus chères.

Les 10 voitures de footballeurs les plus chères : 10 Cristiano Ronaldo et son Classe G V12 900 "One of Ten" à 600 000€

Cristiano Ronaldo et Benzema au plus haut avec leurs Bugatti

Avec Cristiano Ronaldo pour squatter ce top, au même titre que Zlatan Ibrahimovic, et ses cadeaux que le joueur se fait chaque année, pour son anniversaire. A propos de CR7, nous n’y avons pas inclus la nouvelle Centodieci de Bugatti à 8 millions d’euros, dont il serait l’un des dix heureux propriétaires dans le monde. Il ne l’a pas encore montré, à l’inverse de ses autres versions du prestigieux constructeur alsacien : la Chiron à plus de 3 M€ et la précédente Veyron, à plus de 2 millions. Karim Benzema, son ancien partenaire au Real Madrid, a les deux mêmes également.

Plus de 13 M€ le top 10 des voitures de footballeurs les plus chères

Il faut revendiquer une voiture d’au moins 600 000 euros, comme le Mercedes Classe G V12 900 « One of Ten », de Cristiano Ronaldo, pour entrer dans ce top 10 des voitures de footballeurs les plus chères. Lequel vaut un plus de 13,5 millions d’euros à l’addition des 10 bolides, ou 1,37 millions en moyenne, comme le coût proche de la rare Aston Martin One du retraité Samuel Eto’o, ou la Ferrari LaFerrari que possède, entre autres engins démoniaque et parfois totalement excentriques d’apparence, l’attaquant des Gunners d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Découvrez le classement en images et en détails, dans le diaporama ci-dessus.