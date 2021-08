Avec Messi, le 11 le mieux payé d̶u̶ ̶P̶S̶G̶ de la Ligue 1 2021-2022

Le joueur le mieux payé de la planète foot évolue au PSG.

Ce doit être une spécificité nationale, à l’échelle de tous nos proches voisins européens, que le onze des joueurs les mieux payés du championnat à leurs postes, ne soit représenté que de joueurs d’un même club. En l’espèce du Paris Saint-Germain. C’est qu’avec Lionel Messi en plus désormais, dans son collectif, le club de la capitale a deux des trois joueurs les mieux payés du monde et même trois des cinq, intercalés entre Cristiano Ronaldo à la Juve, et Antoine Griezmann au FC Barcelone.

3 des 5 joueurs les mieux payés du foot sont au PSG

Au sommet, Messi devrait gagner 35 millions d’euros net par saison rien qu’en salaire fixe. C’est autant que Neymar, qui lui les justifie en brut. Avec eux, Kylian Mbappé va approcher les 26 millions d’euros brut cette saison, s’il n’est pas prolongé, par le PSG. Autour d’eux, des partenaires, aux revenus qui, quand ils leurs sont comparés, paraissent modestes, bien qu’ils soient pourtant pour eux aussi, bien supérieurs au reste du plateau de la Ligue 1.

Une moyenne de 19 millions d’euros par an et par joueur

Le onze ci-dessous est donc le mieux payé de la Ligue 1, cette saison 2021-22. Les salaires sont des estimations annuelles exprimées en brut. Au total, ce collectif pèse plus de 200 millions d’euros, où une moyenne supérieure à 19 millions d’euros par an et par joueur.

Avec Messi, le 11 le mieux payé de la Ligue 1 2021-2022