45 000€ pour une carte Panini de Messi : 3 questions à un expert Katawiki

Cette carte Panini de Lionel Messi est à vendre aux enchères. 18 000 euros ont été proposées, mais elle est estimée, au moins au double.

Fin des enchères programmées ce samedi à 20h. Celles, pour une carte Panini de Lionel Messi, sous le maillot du FC Barcelone, en 2004. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, elles sont loin des 40 000 à 45 000 euros de l’estimation. La meilleure offre est de 18 000 euros. Mais alors, qu’est-ce qui justifie cette somme exorbitante pour une « simple » carte présentée dans son emballage ? Gustavo Radesca est l’expert football chez Katawiki, la plateforme où se vend, cette si précieuse et rare carte. Nous lui avons posé la question.

Qu’est ce qui justifie cette estimation, alors que je vois d’autres cartes de Messi, plus ou moins de la même année, qui se vendent en centaines d’euros ?

Gustavo Radesca : C’est la carte la plus importante de Lionel Messi car c’est une carte rookie, la première a être sortie. De plus, la carte a été graduée d’un 9 par PSA, la société de classification la plus réputée du marché. C’est ce qui justifie le prix de cette carte collector. Il n’en existe seulement que 20 unités mieux classées par PSA dans le monde. La semaine dernière, une carte similaire avec un 9 s’est vendue pour 55.000$ dans une salle des ventes américaine et une carte PSA 10 s’est vendue pour 264.000$ l’été dernier.

Que se passera-t-il si le prix de réserve n’est pas atteint ? L’enchère sera retirée et renouvelée plus tard ou non ?

Gustavo Radesca : Sur Catawiki, un prix de réserve peut être fixé pour les articles ayant un revenu minimum attendu de 200 €. Le prix de réserve est un prix minimum caché auquel le vendeur est prêt à céder son lot. Si le prix de réserve n’a pas été atteint d’ici la fin de la vente aux enchères, le lot ne sera pas vendu. Les vendeurs ont alors l’option de soumettre à nouveau le lot pour une nouvelle vente aux enchères, après avoir révisé leur prix de réserve.

Quel est le montant de la carte la plus chère jamais vendue sur Catawiki ? Quand, qui et à quel prix ?

Gustavo Radesca : Nous avons commencé les enchères de cartes de sport à collectionner sur une base régulière à partir d’août 2020 mais nous avons déjà vendu un Pelé de 1961 pour 3 400€, un Maradona de 1979 pour 2 900€ et une carte rookie de Haaland pour 2 000€. Ce sont les cartes sportives les plus chères que nous ayons jamais vendues sur Catawiki.

Il y a un mois, nous avons également vendu un billet lors des débuts de Michael Jordan avec les Chicago Bulls pour 12 500€. Il ne s’agit pas d’une carte de sport mais cela montre à quel point le marché s’élargit avec de fortes demandes et combien les gens sont prêts à dépenser pour ces objets de collection.