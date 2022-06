A combien s’élève la fortune d’Alexandre Lacazette ?

En 2022, Alexandre Lacazette était l’un des dix sportifs de moins de trente ans, les plus riches du Royaume-Uni.

Les joueurs de football font partie des sportifs les mieux payés au monde. La Premier League étant l’un des championnats les plus réputés et les plus suivis de ce sport, les clubs de la ligue anglaise possèdent des moyens colossaux pour attirer de gros noms. Parmi eux se trouvait Alexandre Lacazette. En signant à Arsenal en 2017, l’international français a eu l’occasion de se construire une belle fortune, puisqu’il a été l’un des plus gros salaires d’Arsenal. Son patrimoine est estimé à 31,7 millions de dollars, d’après The Sunday Times.

Alexandre Lacazette était l’un des joueurs les plus fortunés d’Angleterre

Le média indique que le nouvel attaquant des Gones faisait partie des 10 plus riches footballeurs de 30 ans, ou moins, sur le territoire britannique, avec 27 millions de livres sterling à son compte. Cette estimation est calculée à partir de plusieurs paramètres, comme les biens immobiliers, les actions en bourse, ou encore les œuvres d’art. Puisqu’il quitte Arsenal, il n’apparaîtra donc plus dans ce classement l’année prochaine. En plus d’être ambassadeur Nike, le natif de Lyon touchait près de 11,1 millions d’euros par saison, soit près d’un million de moins que le plus gros salaire de l’effectif londonien, en la personne de Thomas Partey (12,18 M€).

L’attaquant des Gunners arrivait en fin de contrat en juin 2022

S’il s’agit d’émoluments conséquents, Alexandre Lacazette arrivait en fin de contrat cet été, après cinq ans de service pour Arsenal. Pour rejoindre l’OL, il a réduit de près de moitié son salaire. S’il se montre relativement discret sur ses réseaux sociaux quant à sa fortune, cela ne l’empêche pas de faire exception de temps à autre, comme en avril 2020, où il avait partagé un cliché de sa Ferrari 488 GTB, dont la valeur neuve flirte avec les 300 000 euros. Il cumule plus de 6 millions d’abonnés sur ses pages Facebook, Instagram et Twitter.