A combien s’élève la fortune de Didier Deschamps ?

Didier Deschamps, une riche carrière dans le foot, de titres et d’argent.

Heureux Didier Deschamps, qui a sa bonne étoile. D’aucuns diraient « sa chatte », qui accompagne le technicien français, dans les situations les plus délicates. Il faut bien un coup de pouce du destin pour réunir autant de titres et de trophées que le sélectionneur de l’équipe de France. Mais évidemment qu’il faut aussi du reste, et notamment tout le vécu de footballeur professionnel.

Plus de trente cinq ans dans le foot pro pour Didier Deschamps

Didier Deschamps, c’est plus de quinze ans de carrière en tant que joueur et vingt ans, comme entraîneur. C’est aussi un palmarès unique, entre Ligue des champions, championnats, Coupe d’Europe ou un doublé coupe du monde, comme joueur puis entraîneur. Il n’est pas un personnage trop singulier que les sponsors s’arrachent, Didier Deschamps cultive sa simplicité et garde le secret de ce qui l’entoure. Le Bayonnais de naissance ne se livre qu’au nécessaire, sans en dire plus.

Sélectionneur de l’équipe de France jusqu’au Mondial 2022

Sur cet Euro de football, il est quand même l’image de la maison horlogère Hublot, un partenaire commercial, qu’il partage avec son attaquant, Kylian Mbappé. Joueur, Didier Deschamps avait Adidas, pour lui fournir les chaussures adéquates, pour son évolution au milieu de terrain ; généralement avec le brassard autour du bras. Présentement, il est le sélectionneur de la France, jusqu’au prochain mondial au Qatar, en 2022. Cela lui vaut de gagner 2 millions d’euros brut par an, en part fixe, et plus à l’ajout des variables. Il est le cinquième coach le mieux payé de l’Euro 2020-21.

Une coquette villa située dans les Alpes Maritimes

Sa rémunération a quelque peu baissé quand il a fait le choix d’une carrière de sélectionneur, plutôt que d’entraîneur, au quotidien, au service d’une équipe. Avec l’Olympique de Marseille, qu’il a fréquenté de 2009 à 2012, il approchait les 200 000 euros brut mensuels. Sorti de cela, le patron de l’équipe de France de football n’est pas réputé être un homme dépensier. Le seul achat d’importance qu’on lui connaisse, c’est sa maison estimée à 3 millions d’euros et située au Cap d’Ail, dans les Alpes Maritimes.

La fortune de Didier Deschamps secrète comme le bonhomme

Même en sachant tout cela, la fortune de Didier Deschamps est une information secrète, que l’on ne peut vérifier, mais d’après certaines estimations, elle serait proche de 205 millions d’euros. Et de façon plus certain, riche de tous ou presque, les titres possibles à gagner, dans le monde du football.