A combien s’élève la fortune de Marcus Rashford ?

Marcus Rashford est un jeune homme qui monte. Et pas seulement pour ses performances sur le terrain…

Il a « profité » – si l’on peut oser le terme -, de la pandémie, terrible sur le sol anglais, pour montrer qu’il était bien plus qu’un footballeur. A 22 ans seulement, Marcus Rashford était intronisé parmi les membres de l’ordre de l’Empire britannique, par la Reine Elizabeth II. Cela, faisant suite à l’engagement de l’attaquant de Manchester United au soutien des enfants les plus démunis du Royaume-Uni.

L’homme qui a fait plier Boris Johnson

Par sa voix, désormais écoutée du Premier ministre à la royauté, il a forcé le maintien de l’aide alimentaire, à plus d’un million d’enfants du pays. Depuis, Marcus Rashford est un modèle, une icône médiatique parmi les rares du football choisies pour une couverture du Time et forcément, un jeune homme que les marques s’arrachent.

L’agence de Jay-Z pour le conseiller hors des terrains

Voilà déjà un an qu’il a rejoint l’agence Roc Nationde Jay-Z, qui le conseille pour son image (il assume avec ses frères Dane et Dwaine, la gestion de ses droits sportifs). Depuis, il dispense des conseils culinaires dans un programme tourné vers les jeunes, il s’habille en Burberry et Levi’s et boit du Coca-Cola. Ces marques comptent moins que Nike, mais l’histoire avec son équipementier personnel touche peut être à sa fin, car il serait en bout de contrat. On parle d’un intérêt de Puma, à ce sujet.

La fortune de Marcus Rashford est croissante

Sur le terrain prioritaire, le joueur défend les couleurs de Manchester United, en contrepartie d’un salaire proche de 11,7 millions d’euros la saison et d’un contrat prolongé en 2019 jusqu’en 2023 (plus une saison en option). Dans sa Rich List 2021, le Sunday Times estime à 18,6 millions d’euros la fortune de Marcus Rashford. Cette année pourrait être la sienne, s’il remporte la Ligue Europa avec les Red Devils et l’Euro en suivant sous le maillot de l’Angleterre, puisque sa nation compte parmi les favoris.