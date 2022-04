A combien s’élève la fortune de Mino Raiola ?

En presque 30 ans passés dans l’univers du football, Mino Raiola s’est bâti un empire, d’influence et financier.

« C’est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l’agent de joueurs le plus bienveillant et génial qui ait existé », c’est par ces mots que la famille de Mino Raiola, annonce son décès, ce samedi 30 avril, à l’âge de 54 ans. Le « super agent du football », tel qu’il était souvent qualifié dans son milieu, était ces jours derniers, sous traitement médical, à l’hôpital San Raffaele, de Milan.

Mino Raiola est un personnage influent du monde du football

L’annonce de son décès prématuré par la presse italienne, vendredi, a provoqué un petit séisme, dans le monde du ballon rond, car l’homme d’affaire italo-néerlandais en était un personnage particulièrement emblématique. Un des agents les plus influents du milieu, qui semblait choisir ses joueurs à sa propre image : de forts caractères, doublés d’un gros talent sportif. Pour atteindre les strates les plus hautes de sa discipline, Mino Raiola est parti de très loin.

Partir d’un McDonald pour atteindre les sommets du football

L’histoire rapporte qu’il a d’abord, à 20 ans, vendu un McDonal à un promoteur immobilier, après une première vie d’étudiant, conclue en faculté de droit. Ces deniers en poche, il entrera dans l’entreprenariat, puis à 26 ans, dans le monde du football, à l’époque notamment, au service de Dennis Bergkamp, ex-joueur iconique des Gunners d’Arsenal et des Oranje des Pays-Bas. Quasiment trois décennies plus tard, l’agence de Mino Raiola compte ce que son sport fait de mieux. Selon Forbes, en 2020, il a traité l’équivalent de 847,7 millions de dollars en contrats de joueurs (804 M€), pour un équivalence en commissions personnelles à son avantage, donnée par Forbes, à 80 M€.

Mino Raiola pèse une fortune estimée à plusieurs centaines de millions

Cela lui a permis d’amasser une, une fortune personnelle estimée en centaines de millions d’euros. Le journal The Sun qui l’évoque, l’avance à 700 millions de dollars, soit près de 665 millions d’euros. Mino Raiola veillait, souvent personnellement, aux intérêts de près d’une centaine d’acteurs du foot, joueurs, entraîneurs ou ex-des pelouses en reconversion. Parmi les plus prestigieux, citons le phénomène du moment, Erling Haaland, le milieu français Paul Pogba, qui fut un temps le transfert le plus cher de l’histoire (105 M€ de Manchester United), ou encore Matthijs de Ligt, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, ou le singulier Mario Balotelli, qu’il a accompagné dès ses débuts.