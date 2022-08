A combien s’élève la fortune de Paul Pogba ?

Paul Pogba est riche et sa fortune attirerait des convoitises.

Etrange affaire, que celle qui divise le clan Pogba, Mathias d’un côté et son plus jeune frère Paul d’un autre, sur fond de chantage. Cela ferait suite à une plainte déposée début août par le second, pour « tentative d’extorsion en bande organisée ». Le milieu international français serait la victime de son propre entourage qui, selon France Info, lui aurait réclamé quelques 13 millions d’euros.

Le football a rendu riche Paul Pogba

Riche, Paul Pogba l’est assurément, de part sa carrière sportive remarquable dans la longueur. Sacré champion du monde en 2018, il fut aussi, deux ans plus tôt, le transfert le plus cher de l’histoire du football quand il a quitté la Juventus pour Manchester United, contre une indemnité de 105 millions d’euros. C’est alors qu’il s’est engagé sur un contrat de cinq ans, payé près de 17,7 millions d’euros la saison. Plus ou moins selon le cours monétaire de la livre sterling. Et sans les primes sportives, ni les revenus du sponsoring.

Foot, sponsoring et business extrasportif

Car, en même temps qu’il a rejoint Manchester United, Paul Pogba est devenu l’image monde de l’équipementier Adidas. Ça lui vaudrait de gagner 4 millions d’euros par an, sur un contrat d’une décennie. S’y ajoutent d’autres collaborations, avec les groupe Pepsico, TCL ou Wish. Hors des terrains de football, le milieu de 29 ans s’est investi dans des projets liés à la cryptomonnaie, il a aussi, selon Bloomberg, des intérêts dans le capital de Wahed un fonds d’investissement dans la finance islamique, qui aide de jeunes entrepreneurs. Les phrases données en interview au média économique – « Je n’ai pas peur de ne pas avoir d’argent parce qu’avant je n’en avais pas », ou : « J’ai appris que pour gagner son argent, il faut travailler dur » -, résonnent dans ce contexte familier si singulier, depuis le début de la semaine.

Paul Pogba est le sportif de moins de 30 ans le plus riche d’Angleterre

Au Royaume-Uni, chaque année, le prestigieux Sunday Times publie sa « Rich List », des personnalités les plus riches sur le territoire. Cette année, pour sa dernière apparition au palmarès avant qu’il ne quitte l’Angleterre, Paul Pogba s’est hissé au sommet des sportifs de moins de 30 ans les plus fortunés, avec un patrimoine donné à 77 millions de livres (environ 90 M€). L’estimation repose sur « les richesses quantifiables, comme des terres et des propriétés, des chevaux de courses, des oeuvres d’arts, différents bien ou des acquisitions dans des sociétés cotées en bourse… ». Pogba est notamment propriétaire d’une maison à près de 3,5 millions d’euros et de voitures, d’une grande valeur comptable, en témoigne l’image récente de leur déménagement vers l’Italie.