A combien s’élève la fortune de Piqué et Shakira ?

Après douze ans de vie commune et deux garçons nés de l’union, Shakira et Gérard Piqué ont annoncé leur séparation.

L’un des couples les plus puissants du monde sportif et de la sphère médiatique se sépare. Le footballeur Gérard Piqué et la chanteuse Shakira l’ont annoncé, ce week-end de Pentecôte, par un communiqué commun. Les deux ex-tourtereaux ont bâti un empire chacun de leur côté, avant de se rencontrer en 2011, puis de fonder une famille et d’accueillir deux enfants.

Shakira et Piqué formaient un couple ultra-puissant

Lui, défenseur international espagnol et du FC Barcelone a toutefois moins de valorisation, que la Colombienne, artiste mondialement connue aux millions d’albums vendus au cours de sa carrière. L’estimation exacte de leur fortune est incertaine, mais le média Sport l’avance à 300 millions d’euros, pour Shakira et 80 millions, environ, au bénéfice de Gérard Piqué.

Une fortune près de trois fois supérieure pour la Colombienne

Le média espagnol précise que le couple ne s’est jamais marié, ce qui devrait faciliter la séparation des biens ; chacun reprenant ce qui lui appartient. Il est notamment question, pour Gérard Piqué, d’une maison en Catalogne, donnée à près de 4,5 millions d’euros, quand Shakira en aurait d’autres ailleurs dans le monde, notamment une à 15 millions d’euros, à Miami, aux Etats-Unis, où il se murmure qu’elle a mis les voiles, pour digérer la rupture.