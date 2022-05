A combien s’élève la fortune de Raphaël Varane ?

Raphaël Varane est l’un des sportifs de moins de 30 ans les plus riches du Royuame-Uni.

L’été dernier, Raphaël Varane a quitté le Real Madrid pour Manchester United, après 10 ans de bons et loyaux services. Durant sa période en Espagne, il a eu l’occasion de gagner de nombreux trophées, ainsi que de se construire une fortune significative, au point de faire partie des footballeurs de 30 ans ou moins les plus riches du pays. D’après The Sunday Times, le patrimoine du défenseur central français est estimé à 20 millions de livres sterling, soit environ 23,6 millions d’euros.

La fortune de Raphaël Varane est appréciée à plus de 20 M€

Grâce aux salaires que le champion du monde 2018 a perçus tout au long de sa carrière, il était presque voué à faire partie de cette liste. En signant à Manchester, le défenseur central a vu ses émoluments augmenter de plus de 50%, par rapport à son dernier bail avec les Madrilènes (7,8 M€ annuels contre 12 M€ par saison désormais). Il possède également un garage de voitures impressionnant, faisant augmenter la taille de son patrimoine.

Le joueur de Manchester United a plusieurs sponsors

Sa rémunération ne s’arrête pas là, puisqu’il est sponsorisé par l’équipementier allemand Puma (depuis 2021), ainsi que par la marque de gaming Hyper X. Par le passé, Raphaël Varane a aussi été lié à Braun, référence dans le secteur du rasage, et plus récemment à Crypto.com, une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Pour obtenir cette estimation à 23,6 millions d’euros, le média a complété ses recherches avec des paramètres divers et variés, allant de propriétés immobilières à actions en bourse, en passant par œuvres d’art.