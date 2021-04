A combien sont valorisés les posts Instagram des clubs de la L1 ?

La valeur moyenne d’un post Instagram, du Paris-Saint-Germain est de 76 000 €. Une Donnée que nous avons relevé, à partir de l’outil d’analyse développé par influencermarketinghub. Le club de la capitale, compte près de 34 millions d’abonnés sur ce réseau social, c’est plus que n’importe quelle équipe, du championnat de France. Le recrutement de Neymar, ou encore de Mbappé, mais surtout le rachat du Qatar en 2011, sont probablement les causes d’un tel score. Il a récemment dépassé les 100 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux. Un chiffre, qui lui permet d’être l’une des franchises sportives, les plus suivies de la planète.

OL et OM juste derrière, l’ASSE éloigné

L’Olympique de Marseille et l’OL, ont pratiquement le même nombre de followers sur Instagram. Une popularité digitale, à des années lumière du Paris-Saint-Germain, même si les deux olympiques restent des clubs appréciés dans l’Hexagone. La communauté que vise les deux clubs est plus nationale, contrairement au PSG, qui touche un plus large public, notamment en Asie. La grande popularité de l’ASSE, en France, n’est pas en adéquation avec ses statistiques affichées sur Instragram, l’explication peut-être générationnelle, avec une partie des supporters qui pourrait ne pas utiliser les réseaux sociaux.

La difficulté des clubs plus modestes

A l’opposé des Parisiens, l’évaluation la plus modeste de la Ligue 1 est celle du Stade de Reims, deux fois finaliste de la Ligue des Champions, mais qui a un post valorisé en moyenne à 251 € et 55 800 abonnés. Malgré un plus grand nombre de followers que Nîmes, les Rémois ont moins de « j’aime » que les Crocodiles, donc une interaction plus faible avec ses supporters, sur la plateforme digitale. Pour ses mesures, la plateforme influencermarketinghub s’appuie sur le nombre d’abonnés, mais également l’engament de chacun, en ce qui concerne, les like, les partages ou les commentaires.

Club Nombre de followers Valeur du post PSG 34,1 M 76 000 € OL 1,8 M 4252 € OM 1,7 M 3815 €