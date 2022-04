Abramovich, à bord de son avion Boeing personnalisé. A vendre 92 M€

Un Boeing entier pour soi, c’est ce que vous pouvez vous offrir avec le Boeing à vendre, de Roman Abramovich.

Roman Abramovich est un habitué des dépenses folles. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un achat, mais d’une vente. Outre son club de football, le FC Chelsea, le milliardaire russe a également mis sur le marché l’un de ses avions privés. Mais ça n’est pas lié aux événements en Ukraine, car s’après le média AeroTelegraph, spécialisé dans l’aviation, il souhaite céder son Boeing 767-300ER, depuis la fin d’année 2021, à un prix de 100 millions de dollars, soit plus de 92 millions d’euros.

Visite à bord du Boeing 767 privé d'Abramovich. A vendre 92 M€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 12

Il faut au minimum 92 M€ pour s’offrir le jet privé d’Abramovich

Officiellement enregistré sous le nom de P4-MES, l’avion est surnommé « Bandit », en raison de la bande noire au niveau des fenêtres du cockpit. En plus d’être luxueux, il possède de nombreuses pièces diverses et variées, comme trois chambres, une salle de lecture avec bibliothèque, une salle à manger, un salon, ou encore deux salles de bain. L’engin peut accueillir jusqu’à 34 passagers, et présente une grande autonomie, lui permettant de parcourir jusqu’à 11 000 km sans escale.

L’avion n’était pas destiné au boss du FC Chelsea

Le jet est propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PW4060-3, et sa vitesse de croisière est de 850 km/h. C’est peut-être celui-ci que Roman Abramovich a utilisé pour se faire livrer des sushis. Il est intéressant de savoir qu’initialement, ce Boeing ne devait pas être la propriété de l’oligarque russe. Il avait été construit pour Hawaiian Airlines, et devait être enregistré sous le numéro N595HA, en été 2003. Cependant, la compagnie aérienne a annulé sa commande, ce qui a permis au milliardaire de l’acheter, puis de le modifier à sa guise.

Ce Boeing 767 en vaut pourtant 20 M€ de plus

Si cela reste beaucoup moins que son yacht Solaris, le jet privé n’a pas été mis en vente à sa juste valeur, d’après Forbes, puisque le “Bandit” est estimé à 120 millions de dollars, soit près de 111 millions d’euros. Il faut dire que Roman Abramovich y a apporté des modifications… peu ordinaires. L’avion est équipé de systèmes antimissiles similaires aux VC-25, qui sont les modèles que l’armée de l’air américaine utilise, pour transporter son président. Cela en fait l’un des appareils aériens privés les plus sécurisés au monde.