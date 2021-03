AC Milan : Audi c’est fini, les Rossoneri signent avec le concurrent BMW

BMW est le nouveau partenaire mobilité de l’AC Milan.

BMW devient le nouveau partenaire mobilité de l’AC Milan. Entre 2007 et 2018, c’est la marque concurrente, Audi, qui était associée, au Rossoneri, et depuis, aucun constructeur automobile ne s’était mis d’accord avec les dirigeants lombards. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club italien indique, qu’il s’agit d’un contrat premium de longue durée. A cet effet, et comme c’est souvent le cas dans ce type de partenariat, le constructeur allemand livrera prochainement, des véhicules de sa gamme, aux joueurs du collectif milanais.

Le président du Milan se réjouit

Paolo Scaroni, président du Milan, s’est félicité de cet accord : « Accueillir une marque de renommée internationale et l’excellence dans l’industrie automobile telle que BMW dans notre famille de partenaires premium nous est très fier. BMW, tout comme l’AC Milan, est synonyme d’excellence, de style et d’innovation nous sommes donc vraiment ravis de nous lancer dans ce voyage et de nous diriger vers un avenir progressiste et durable ensemble, pour le bénéfice de tous. » Après un retour au premier plan cette saison en Serie A, sur le terrain sportif, ce partenariat est une nouvelle victoire pour le club.

L’ambition de BMW

Massimiliano Di Silvestre, PDG de BMW en Italie, a montré une réelle ambition, suite à ce deal : « Notre ambition est d’aller au-delà des aspects techniques d’un partenariat traditionnel, en mutualisant certaines valeurs d’aspiration de nos marques, afin d’être plus authentiques. Ces éléments communs sont apparus naturellement lors de nos réunions préparatoires. Les mots clés seront culture, style et éclat d’innovation, mais aussi responsabilité sociale des entreprises et durabilité » Il faudra ajouter à cela, des événements destinés aux supporters, ou encore de l’interaction sur les réseaux sociaux.