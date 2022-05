AC Milan : Le nouveau bolide customisé de Théo Hernandez vaut 500 000€

Comme pas mal d’autres footballeurs de son standing, Theo Hernandez a craqué pour le SUV de Lamborghini. Mais lui a vu les choses en encore plus grand en le faisant customiser par Keyvany

Dépasser Théo Hernandez sur le flanc gauche de la défense de l’AC Milan n’est pas une mince à faire, comme peuvent en témoigner les attaquants de Serie A. L’international français est doté d’une vitesse impressionnante, qualité que l’on retrouve dans ses bolides. Le joueur s’est récemment offert une Lamborghini Urus. Cerise sur le gâteau pour le champion d’Italie 2022, puisqu’il a fait customiser son monstre.

Théo Hernandez a fait customiser sa Lamborghini

L’Urus est déjà un bijou à part entière. Doté d’un moteur V8 de 650 chevaux, il lui faut seulement 3,6s pour atteindre les 100km/h, tandis que sa vitesse maximale est de 305 km/h. L’arrière de l’AC Milan a fait appel à Keyvany, spécialiste dans le tuning automobile, pour s’occuper de son SUV. Le résultat donne un extérieur modifié à l’aide de fibres carbones, pour donner un style plus agressif au bolide. Les visuels postés par le préparateur automobile sur ses réseaux sociaux montre l’engin d’une couleur noire, mais il se pourrait qu’il est depuis modifié la couleur, d’un duo plus flashy de vert et de noir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐊 𝐄 𝐘 𝐕 𝐀 𝐍 𝐘® (@keyvanyoffical)

Une voiture à 500 000 euros pour le joueur de l’AC Milan

Si aucune information officielle n’a été communiquée concernant les modifications apportées au moteur, le média TopSpeed indique qu’elles pourraient être conséquentes. Près de 170 chevaux supplémentaires sous le capot, permettant à la Lamborghini d’atteindre les 325 km/h, ainsi qu’un prix démentiel qui tournerait autour d’un demi-million d’euros. Il ne s’agit pas de la première collaboration avec un footballeur pour Keyvany, puisqu’un ancien Rossoneri avait déjà fait appel au spécialiste par le passé, en la personne d’Hakan Calhanoglu.