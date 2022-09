AC Milan: Le surprenant joujou fluo à 500 000€ de Théo Hernandez

Si le Urus est un bolide somme toute « classique », pour les footballeurs fortunés s’entend, la couleur de celui de Théo Hernandez est tout sauf banale.

Vice-capitaine de l’AC Milan, Théo Hernandez est devenu un cadre du vestiaire rossoneri. Élu meilleur latéral gauche de Serie A la saison passée, le défenseur français est surtout plébiscité pour sa puissance et ses allers retours incessants dans son couloir gauche. Son style de jeu sur le terrain rappelle les caractéristiques de son bolide fluo à un demi-million d’euros, customisé par un spécialiste pour le rendre unique, sous le capot comme sur la carrosserie.

Le joujou fluo à 500 000 € de Théo Hernandez

Couvert de tatouages comme sa compagne italienne Zoe Cristofoli, Théo Hernandez montre à porter un grand intérêt à l’esthétique. C’est pourquoi il a décidé de customiser sa Lamborghini Urus de couleur noire, un SUV qui approche les 230 000 euros, plus ou moins selon les options. Le défenseur de l’AC Milan a confié son bolide à Keyvany, un préparateur de voitures et spécialiste du tuning. Fin mai, Theo Hernandez a retrouvé sa voiture en version améliorée, avec une couleur qui saute aux yeux. Du jaune fluo a été ajouté sur la carrosserie, au niveau du toit et des phares avant, lui donnant un aspect assez impressionnant.

Un bolide amélioré qui dépasse les 300 km/h

Des modifications ont aussi été ajoutées sous le capot du véhicule. À l’origine, la Lamborghini Urus possède un moteur V8 de 650 chevaux, pouvant grimper jusqu’à 305 km/h. Après son passage entre les mains expertes de Keyvany, le joujou de Théo a gagné 170 chevaux et atteint désormais les 325 km/h en vitesse de pointe. En ajoutant le coût des modifications à celui du modèle italien de base, le natif de Marseille a déboursé quelques 500 000 euros pour s’offrir ce bijou, comme une « petite » folie après le Scudetto des milanais, la saison dernière.