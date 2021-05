AC Milan : « Move like Milan », le nouveau maillot 2021-22 dévoilé [OFFICIEL]

Pour la saison 2021-22, les filles du Milan AC sont les ambassadrices du maillot domicile.

Entre tradition d’une cité riche d’histoire, et l’innovation qui caractérise le virage moderne pris par la ville lombarde. « Move like Milan » : voilà l’inspiration donnée au maillot 2021-22 de Puma, pour l’ AC Milan. Dévoilée ce mardi matin, c’est la tunique principale que porteront les Rossoneri sur les terrains, joueurs autant que joueuses, qui partagent le même ensemble.

Les féminines ambassadrices de cette édition 2021-22

Les femmes sont à l’honneur de cette édition, l’équipe de l’AC Milan est jeune, créée en 2018, mais elle gagne progressivement, en importance. Le sponsor du club a souhaité la mettre en avant, pour accompagner la sortie du maillot. Cette saison les ambassadrices sont Laura Fusetti, Valentina Giacinti ou Veronica Boquete, plutôt qu’Ibrahimovic et autre Lucas Hernandez, une fois n’est pas coutume, un pas en retrait.

Trois universités pour échanger sur le maillot du Milan AC

Pour coller à la créativité de la ville, Puma s’est rapproché de trois universités milanaises, du design ou de la mode, à travers des ateliers et master classes de design. Le résultat donne un maillot à la frontière de la « tradition » et du « moderne ». Les bandes iconiques restent, mais l’épaisseur et la verticalité diffèrent. « Nous souhaitions quelque chose qui, au quotidien, témoigne des valeurs et de l’identité, communes aux marques AC Milan et Puma », détaille Francesca Scarpa, directrice de marque, au club italien.

Du short blanc à un noir pour « inspirer plus de crainte »

Une grosse année et demi ont été nécessaires aux équipes des deux camps, pour discuter, designer, élaborer et ce mardi dévoiler ce nouveau maillot. Il sera non plus porté sur un short blanc, mais noir, et des bas assortis. « Ça impressionne plus », s’amuse Francesca Scarpa, à ce sujet. Les équipes professionnelles du club l’étrenneront dès ce week-end sur les terrains, mais il est disponible à la vente, à compter de ce 11 mai.