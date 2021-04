adidas x X-MEN MARVEL : une collection aux couleurs des super-héros

Des chaussures inspirées des super-héros de l’univers Marvel.

Adidas vient de dévoiler des chaussures de super-héros pour les pieds des footballeurs. Déjà portées par Rayan Cherki, en avant-première face à Lens, le 3 avril dernier, les Predators sont désormais disponibles en pré-commande, pour le grand public. Sur le thème des comics et de la bande de Marvel, référence au personnage de Scott Summers, alias Cyclope, l’un des membres fondateurs de la ligue des X-Men, mais aussi à Wolverine. Elles sont sur trois couleurs en dominantes : le bleu, le jaune et le rouge.

Adidas revisite sa PREDATOR FREAK

La Predator Freak déploie les pointes en caoutchouc Demonskin, exclusives qui permettent aux joueurs d’avoir une meilleure adhérence au ballon. Une construction enveloppante à 360 degrés, brouille les lignes entre la tige et la semelle extérieure pour un contrôle total du ballon, tandis que l’absence de lacet, permet d’avoir une grande zone de frappe afin que les joueurs puissent affiner la trajectoire à chaque passe et tir. Pour rappel, le modèle « Predator », est souvent utilisé par les milieux de terrain techniques, comme Paul Pogba, Zinédine Zidane ou David Beckham.

La collection adidas x Marvel X-Men inspirée de l’athlétisme

Cette nouvelle collection, utilise une toute nouvelle technologie qui améliore la performance adidas, elle se nomme « Translucent Mirageskin », et offre une réelle stabilité. Inspiré de l’athlétisme, une construction d’avant-pied en pointe de sprint garantit aux joueurs d’être toujours prêts, afin d’effectuer une course rapide. C’est pourquoi, il y a l’intégration d’une plaque de carbone réglable, qui renforce davantage la vitesse, la propulsion explosive et une transmission de puissance plus efficace.