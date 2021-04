Affluences et taux d’occupation de la L1, cette saison si singulière

A l’instar ici du Vélodrome, les stades de la Ligue 1 sont restés bien vide, tout au long de la saison.

S’il est seulement exact d’évoquer les « affluences » des équipes. Car dans le contexte inédit et singulier de nôtre Ligue 1, cette saison 2020-21, on ne peut pas parler de public dans les stades, ni de tribunes pleines. Néanmoins, au cour de cet exercice, les restrictions n’ont pas été toujours les mêmes qu’aujourd’hui, à huis clos total.

D’un début de jauge au huis clos total en France

Avant cela, le championnat a débuté avec des jauges, fixées selon les régions. Et chaque club avait ensuite la liberté d’accueillir ou non, la masse de spectateurs autorisés. Pour des raisons de coûts, supérieurs au bénéfice de la présence de public, certains clubs ont tout simplement renoncé à recevoir des supporters.

A 1% ou moins d’occupation pour l’OM, l’OL et l’OGCN

Peut-être plus encore que les affluences, le taux d’occupation des stades parle le plus. Il est, au Parc des Princes du PSG, au Groupama Stadium de l’OL, au Vélodrome de l’OM et à l’Allianz Riviera de l’OGCN, réduit à presque rien. Et très peu partout ailleurs ; jusqu’à 9% au plus, au SCO d’Angers. Cumulés, selon les chiffres de la base de données du Monde du football, un peu moins de 250 000 spectateurs ont fréquenté les stades de la Ligue 1, cette saison 2020-21.

Le LOSC et le Stade de Reims dans la (basse) moyenne

La moyenne est à 725, entre les affluences du LOSC, Pierre-Mauroy, et du Stade de Reims, à Auguste Delaune. Il ne reste plus, aux vingt équipes du championnat de France de Ligue 1, que deux matches à domicile (et 4 journées), avant de boucler la saison en cours.

Les affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, après 4 journée en 2020-21