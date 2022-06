Angers SCO : Le club bientôt vendu pour une petite fortune ?

Les supporters du SCO Angers devraient bientôt avoir un nouveau propriétaire.

Depuis 2011, et un rachat à près de 1,7 millions d’euros, l’Angers SCO appartient à Saïd Chabane, PDG du groupe Cosnelle, spécialiste en charcuterie et salaisons. Depuis plusieurs mois, la volonté de ce dernier est de se séparer de son équipe. D’après les informations de Forbes, le club aurait trouvé un acquéreur, et celui-ci serait prêt à dépenser une petite fortune pour en devenir le propriétaire. Le magazine annonce un prix de 84 millions d’euros, soit environ 80 millions d’euros.

Angers SCO en passe d’être vendu pour une fortune

La situation financière du club s’est tendue, ces dernières années, et la crise sanitaire n’a rien arrangé. Le club est en déficit opérationnel depuis 5 ans, et l’écart grandit depuis : -5,2 M€ en 17-18, -12 M€ en 18-19, -22 M€ en 19-20 et -32 M€ en 20-21. Tout porte à croire que les chiffres de 2021-2022 seront également négatifs. Il faut remonter à la saison 2016-2017 pour que l’équipe angevine soit dans le positif (+2 M€). En fin 2021, le passage devant la DNCG, le “gendarme financier” du football français, avait failli coûter au SCO sa place en Ligue 1.

A propos du SCO #Angers en passe d’être vendu, il est à noter qu’en décembre dernier se tenait une assemblée générale mixte, à l’occasion de laquelle a été décidée la poursuite l’activité, malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social pic.twitter.com/Afk655aqBZ — Sportune (@Sportunefrance) May 18, 2022

Le club était en difficulté financière ces dernières saisons

Si Forbes avance le nom de Germany Financial Services en tant qu’acheteur potentiel, L’Équipe, en début juin, évoquait plutôt le fonds d’investissement américain GFC. Le quotidien français avait également annoncé un prix entre 65 et 75 millions d’euros, soit légèrement moins que les 80 millions d’euros du magazine économique américain. Cette année, le passage devant la DNCG s’est déroulé sans accroc. Il n’y a donc plus qu’à s’accorder sur une vente pour démarrer la saison 2022-2023 dans les meilleures conditions.