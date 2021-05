Angers SCO : Les maillots domicile et extérieur 2021-22 sont sortis [OFFICIEL]

Les maillots Kappa pour l’Angers SCO, saison 2021-22.

Ça bouge du côté d’Angers. Le SCO est sous le feu de l’actualité, avec son nouveau logo, l’annonce plus tôt dans la journée, d’un nouveau sponsor majeur en place de Scania et ce vendredi soir, la sortie des maillots domicile et extérieur de la saison 2021-22.

Kappa dévoile les maillots domicile et extérieur d’Angers SCO

C’est Kappa qui produit les maillots dédiés à Angers SCO. Le home est classique sur le fond des couleurs, de noir et de blanc, avec les bandes verticales qui sont l’identité du club. Mais le style change, avec un dégradé de noir sur le bas et des épaules et manches en noir, également. Le dos est unis en noir. Le sponsor sur cette pièce est donc nouveau.

Noir plus blanc à domicile et blanc en dominante à l’extérieur

Alors que Le Gaulois reste sur le modèle extérieur. Il est blanc en dominante, avec des points noirs et dorés qui gravitent en direction du logo. « Ce graphisme représente les nombreux supporters angevins qui convergent vers le blason sur la place du Ralliement de la ville d’Angers », explique Kappa. Les Scoïstes porteront leur nouvel ensemble domicile, pour leur match de gala face au LOSC, toujours en course pour le titre en Ligue 1. C’est dimanche soir.