Angers SCO : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Angevins ?

Il n’est pas le seul, dans le collectif de Gérald Baticle, mais Mohamed Ali Cho stimule les ventes de maillots, chez les fans du SCO Angers.

Le merchandising est une part importante des revenus d’un club de sport, dont le foot, et l’Angers SCO n’y fait pas exception. Les fans de l’équipe angevine peuvent se procurer les produits dérivés du club, mais surtout les maillots pour les plus demandés. Et justement cette saison, ceux du SCO le sont particulièrement, et la plupart des postes du jeu sont concernés.

Ali Cho, un flocage qui plaît aux fans angevins

La tunique de la pépite, de 17 ans du SCO, Ali Cho, est très appréciée, au point de s’écouler des des proportions proches de celles de joueurs plus expérimentés. En effet, la tendance en vente de maillots, tel que nous l’avons constaté au corner officiel du club, suit 2 courants : d’un côté les joueurs les plus en vue sur le terrain, à l’exemple d’Angelo Fulgini, Mohamed-Ali Cho et Sofiane Boufal. Et de l’autre, les cadres et piliers du collectif, que sont Thomas Mangani et Romain Thomas, au club depuis respectivement depuis près de sept et neuf ans.

Un maillot Domicile très populaire pour le SCO

“Le domicile est celui qui se vend le mieux, nous a-t-on confié. Il est énormément demandé par les fans”. Une popularité, pour la tunique à dominante noire, ornée de bandes verticales blanches, qui dépasse les deux autres, notamment le maillot third, couleur terracotta. Une raison est évoquée, pour l’expliquer : “il n’a toujours pas été porté en championnat”, et de surcroît il est d’une couleur peur ordinaire pour le SCO, à laquelle les fans ont encore besoin de s’identifier.

