Antoine Griezmann sportif français le mieux payé en 2021

Dans le sport français, en 2021, Antoine Griezmann est celui qui gagne le plus.

Sportico a récemment dévoilé son classement des 100 athlètes les mieux payés au monde en 2021. Dans le haut de celui-ci, on retrouve des footballeurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ou Neymar. Mais trois joueurs français figurent aussi parmi les 100. Il s’agit d’Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé, et de Paul Pogba. Aucun autre athlète français n’est présent dans le classement, et les trois sportifs d’hexagone les mieux payés en 2021 sont donc des footballeurs.

Antoine Griezmann est l’athlète français le mieux payé cette année

Le joueur du Barça est positionné dans le top 30 (30e) et selon les estimations de Sportico, le Blaugrana a touché 34,6 millions de dollars de salaire (28,4 M€), et 6 millions de dollars (4,9 M€) de revenus en dehors des terrains, pour un montant total de 40,6 millions de dollars (33,3 M€). Grâce à ces émoluments, l’international français serait donc le deuxième joueur du Barça le mieux payé, derrière Messi.

Paul Pogba et Kylian Mbappé, les deux autres représentant de la France dans le classement

On retrouve derrière Griezmann, parmi les sportifs français ayant gagné le plus cette année, Kylian Mbappé. Etant pour sa part à la 33e position du classement, son revenu total est estimé à 40,1 millions de dollars (32,9 M€). L’attaquant du PSG a perçu 29,1 millions de dollars (23,9 M€) de salaire, plus 11 millions de dollars de primes et de sponsoring (9 M€). Au 50e rang, figure le dernier représentant français du classement, en la personne de Paul Pogba. Le salaire reçu le milieu de 28 ans est donné à 27,4 millions de dollars (22,5 M€), avec en plus, 7 millions de dollars extra-football (5,7 M€), pour un total, donc, de 34,4 millions (20 M€).

Les athlètes français les mieux payés en 2021