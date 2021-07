PSG : Areola et les voitures, son incroyable garage détaillé

Un autre sujet que le football, source d’intérêt pour Alphonse Areola : les automobiles.

Alphonse Areola a le goût des belles cylindrées. On le dit car lui même ne s’en cache pas, il lui arrive d’évoquer le sujet quand sa communauté lui en fait la demande, sur les réseaux sociaux. En tant que spécialiste du sujet, le gardien du PSG a ses coquetteries, qu’il rend visible sur certains de ses bolides. A Sportune, nous avons relevé nos préférés. Il avait par exemple, une Porsche 911 blanche, avec ses initiales AA, plaquées au niveau de la portière.

Le Mercedes G63 Brabus 700, le préféré du gardien du PSG

Il a sinon, un Mercedes G63 Brabus 700 d’une pas commune couleur irisée. Dans une story publiée en fin d’année dernière sur ses réseaux sociaux, Alphonse Areola en faisait sa voiture préférée. C’est dire si cette version a quelque chose de particulier, car le portier de 28 ans a d’autres modèles en sa possession, pas moins attirants.

Des bolides d’exception entre les mains d’Alphonse Areola

Comme la Lamborghini Aventador S roadster, une fusée, d’apparence et de performances (350 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes), qui avoisine le demi-million d’euros à l’achat. Il a aussi éprouvé plus anciennement une Mercedes S63 AMG Coupé Brabus, customisée en version camo, sur dégradé du noir au gris, et plus récemment, une rouge Ferrari 812 Superfast.

Une Bentley et une Fiat 500 pour l’expérience en Angleterre

En Angleterre, où il a joué toute la saison 2020-21 sous le maillot de Fulham, le gardien international a adopté les codes et emblèmes nationaux, en conduisant une Bentley, modèle Bentayaga. Enfin, sa plus « commune », Fiat 500 Abarth pour un usage du quotidien, dont le footballeur devrait prochainement se séparer, tel qu’il l’indique sur Instagram.