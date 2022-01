Arsenal : Aubameyang, dans sa maison avec piscine intérieure, hammam ou sauna

Pierre-Emerick Aubameyang s’est construit un nid douillet à Londres, où il n’est aujourd’hui plus très sûr de rester.

Entre retrait du brassard de capitaine, mise à l’écart du groupe, pour enfin être placé sur le marché des transferts, Pierre-Emerick Aubameyang traverse une période très difficile, du côté d’Arsenal. L’aventure de l’attaquant gabonais, qui a pourtant inscrit sept buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, semble toucher à sa fin, après 4 ans de bons et loyaux services. Que fera-t-il en ce cas de sa belle villa, qu’il a fait construire, dans les quartiers Nord de Londres, d’après The Sun ?

Une villa suréquipée pour la famille Aubameyang

Sur les vestiges d’une ancienne maison datant des années 30, Aubameyang a rénové un manoir offrant une multitude d‘activités, à l’attaquant des Gunners et les siens. En effet, comme c’était le cas pour son dernier domicile, la nouvelle demeure du joueur ne manque de rien. On trouve un total de sept chambres situées à l’étage, mais également la présence d’un sauna, d’un hammam, d’une salle de fitness, d’un bain à remous, d’une piscine intérieure et d’un jardin bien sympathique. La maison a la particularité de comporter un bar et une cave à vin, et pour parachever cette merveille, le footballeur de 32 ans a fait édifier un garage pour entreposer sa collection de voiture, pour la plupart personnalisées dans un style qui lui est propre.

Un avenir flou pour le joueur d’Arsenal

Ce manoir moderne et cossu, comme le montrent les images de la galerie ci-dessus, Pierre-Emerick Aubameyang l’habitera-t-il encore longtemps ? Rien n’est actuellement moins sûr, car la situation du joueur chez les Gunners s’est tendue ces dernières semaines, il n’a jamais été aussi proche de partir du club qui l’a pourtant prolongé, à l’automne 2020, jusqu’en 2023.