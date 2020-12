Arsenal : Avant, après, ce que Mustafi a fait de sa SLS à 200 000€…

Après Aubameyang et ses bolides personnalisés, le customisateur d’automobiles de luxes du Royaume-Uni, Yianni Charalambous s’est attaqué à l’un des joujoux d’un autre joueur des Gunners d’Arsenal : Shkodran Mustafi. Les voitures passent, les joueurs également, mais le style reste ici le même que pour l’attaquant gabonais, qui a dans sa collection personnelle, des engins à la couleur de l’or.

Du gris au doré, la belle Mercedes de Shkodran Mustafi

Même chose donc pour Mustafi et sa belle Mercedes SLS à près de 200 000 euros. Avant, elle était grise, plutôt classique pour ce modèle signé du constructeur à l’étoile. La voilà désormais dorée ou cuivrée, sur tout la carrosserie extérieure. Avec les portes qui se déploient comme les ailes d’un papillon, le résultat final détonne. Shkodran Mustafi, qui porte ses initiales sur la plaque minéralogique, a d’autres engins tout aussi déjantés et un garage monstrueux, tel qu’il l’avait montré, il y a un an.

Un garage de furieux pour le défenseur d’Arsenal

Le défenseur international allemand aime les belles cylindrées, à ce point qu’il lui arrive de citer Enzo Ferrari, dans ses pensées partagées sur les réseaux sociaux.