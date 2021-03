Arsenal : Ce que rapporte le partenariat signé avec le label 424

Arsenal vient de collaborer avec le label américain 424, pour une gamme de produits d’entraînement. Déjà partenaire de la marque californienne depuis 2019 et pour deux ans, le club londonien dévoile une collection événementielle. 424 a basé son inspiration sur des produits de noir et de rouge, qui reprennent les motifs de l’actuel maillot domicile des Gunners.

@Arsenal have presented a new training wear range – the collection has been created in cooperation with Adidas as well as Arsenal’s official formal wear partner 424, the LA-based streetwear brand. #KPMGFBM pic.twitter.com/09woPPy5TQ

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) March 12, 2021