Arsenal : Inspiré des années 90, le maillot third 2021-2022 est dévoilé [OFFICIEL]

Alexandre Lacazette et le nouveau maillot third 2021-2022 d’Arsenal.

Dans quelques jours débutera la saison 2021-2022 de la Premier League anglaise, et l’occasion sera alors donnée à Arsenal, d’étrenner son nouveau maillot third face à Brentford, en match d’ouverture. Dévoilée ce mardi matin, cette tunique est produite par l’équipementier adidas depuis 2019 et jusqu’en 2024, pour les Gunners.

Un design en éclair pour le maillot third 2021-2022 d’Arsenal

C’est la pièce normalement prévue pour les rencontres européennes, mais Arsenal, décevant huitième de la Premier League, la saison dernière, n’en jouera pas cette saison. Ce maillot third servira donc à d’autres formats, avec son aspect chatoyant et son style tout droit tiré du style graphique et de la culture années 90. Avec un motif en forme d’éclair pour design et des couleurs qu’Adidas appelle : « Mystery Blue » plus foncé, Scarlett et Signal Cyah et bleu pâle. Short et chaussettes portés avec sont en bleu foncé

Lacazette choisi pour être l’un des ambassadeurs

Cet ensemble sera porté par l’ensemble des équipes masculines et féminines du club d’Arsenal. Adidas a choisi plusieurs joueurs et joueuses pour être les ambassadeurs à l’image de la sortie. Dans la liste se glisse l’attaquant français, Alexandre Lacazette. Aubameyang, Thomas Partey, l’ancien lillois Gabriel ou Aubameyang en sont d’autres.