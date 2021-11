Arsenal : Les salaires des Gunners cette saison 2021-2022

Dominé sur les salaires, par Aubameyang (de dos n°14), le vestiaire d’Arsenal semble mieux vivre sa saison 2021-2022.

Avec Ben White, défenseur le plus cher de l’histoire du club, en plus, pour stabiliser l’arrière garde, autour d’un collectif demeuré inchangé pour les cadres, les Gunners d’Arsenal montrent plus de choses et d’allant sur le rectangle vert, cette saison 2021-2022. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, les hommes de Mikel Arteta sont à leur place au ratio des résultats sportifs et des salaires du championnat ; ils sont cinquièmes dans les ceux cas.

Aubameyang domine désormais le vestiaire d’Arsenal

A Arsenal, la masse salariale approche les 260 millions d’euros, cette saison 2021-2022. Avec, désormais, Pierre-Emerick Aubameyang pour dominer son vestiaire sur le salaire gagné ; parce qu’est parti le meneur allemand Mesut Özil, anciennement premier, tandis que l’international gabonais a été prolongé, il y a quasiment un an, jusqu’en 2023, avec un revenu revalorisé à une quinzaine de millions d’euros brut la saison. Selon la plateforme Spotrac, derrière la majorité des salaires à découvrir en page suivante de ce sujet, Aubameyang est le douzième joueur le mieux payé de la Premier League, cette saison 2021-2022.

La der d’Alexandre Lacazette chez les Gunners ?

Les salaires donnés sont des estimations annuelles exprimées en brut, hors primes de chacun. Les Français William Saliba et Mattéo Guendouzi sont partis cette saison, l’un comme l’autre en prêt à Marseille, ne reste qu’Alexandre Lacazette pour représentant national, dans ce collectif. Mais l’attaquant de 30 ans vit peut-être sa dernière saison au club londonien, puisqu’il est dans sa dernière année de contrat, jusqu’au 30 juin prochain. Elle lui est payée 11,1 millions d’euros, traduit au cours monétaire du moment, d’une livre qui égale 1,17254 euros.

Les salaires des Gunners d’Arsenal cette saison 2021-2022

Joueur Salaire en 2021-21 Echéance du contrat Bernd Leno 6,12 M€ 2023 Ben White 7,32 M€ 2026 Gabriel Magalhães 3,06 M€ 2025 Rob Holding 2,46 M€ 2024