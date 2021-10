Arturo Vidal nous montre ses voitures. Et sa vieille Fiat Panda turquoise détonne

Arturo Vidal pose avec ses voitures. Et c’est sa Fiat qui détonne dans l’ensemble !

Il n’est pas rare que les footballeurs partagent sur leurs réseaux sociaux, des images de leurs voitures personnelles. Il ne l’est pas non plus d’y voir, comme chez Arturo Vidal, une Ferrari Italia, à près de 250 000 euros. Ou un plus gros et cher Mercedes G700 Brabus (450 000 euros), que nous avions détaillé, quand il l’a acheté en 2019, alors qu’il jouait à Barcelone.

Arturo Vidal a une Ferrari, un plus cher G700 Brabus…

Ça l’est plus, par contre, d’y trouver entre les deux, une Fiat Panda. Et pas une récente, d’un modèle que seul les 35 ans ou plus peuvent connaître. Comme sa couleur turquoise, elle est aujourd’hui passée d’âge. D’en trouver une chez Arturo Vidal est cocasse. Tel qu’il le dit sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain récupérateur de l’Inter Milan et de la sélection du Chili, l’a en sa possession, comme un marqueur d’humilité.

… Et sa vieille Fiat Panda des années 80/90

« La vie m’a donné beaucoup de choses, mais je sais que je suis heureux avec les plus petites », écrit le footballeur sur sa page Instagram, à propos de sa voiture, « old school », dénuée de toute l’électronique moderne, de l’aide à la conduite, ou des protections modernes et qui offre une bonne vieille boîte de vitesse manuelle. A l’ancienne. A Sportune, on valide!