AS Monaco: 20 millions de fans sur les réseaux, 2e communauté en Ligue 1

L’AS Monaco passe un cap majeur sur Facebook.

Ce n’est pas nouveau, l’AS Monaco est très impliquée dans le digital et les nouvelles technologies. Ce n’était qu’une question de temps, mais le club monégasque vient de dépasser la barre des 20 millions de fans sur ses réseaux sociaux. Il est la deuxième plus grosse communauté en Ligue 1 derrière le PSG, et continue de distancer ses principaux concurrents français. En Europe, elle est désormais la 16e plus importante, juste derrière l’Atlético de Madrid.

L’AS Monaco franchit la barre des 20 millions de fans

Le club de la Principauté connaît une progression dingue puisqu’il s’agit de la troisième plus forte croissance au niveau européen. Ce développement est bien aidé par la montée en puissance de son compte TikTok, qui a passé le cap des 3 millions, un chiffre multiplié par 8 depuis le début de la saison. L’audience digitale de l’ASM s’internationalise. Au-delà du continent européen, le club s’étend à des régions comme l’Amérique Latine ou encore l’Asie. En Chine, où l’AS Monaco avait lancé des réseaux sociaux à l’été 2018, à l’occasion du Trophée des Champions joué à Shenzhen, près de 2 millions de followers suivent les Rouge et Blanc sur Douyin, Toutiao et surtout sur Weibo (1,6 million).

Un engagement digitale pour se rapprocher des fans

«Franchir ce cap est une belle satisfaction pour le club, affirme le directeur marketing, Markus Breglec, dans un communiqué. Cet engagement significatif est le signe de l’adhésion des fans à la stratégie mise en place et au contenu proposé afin de leur permettre, sur les différentes plateformes où l’AS Monaco est présent, de suivre de plus près l’actualité de nos équipes». Ce n’est pas étonnant de voir la diversification de l’ASM continuer sur Twitch, où le club diffuse du contenu de son équipe Esport, mais aussi des commentaires en direct des matchs pro avec des invités spéciaux.